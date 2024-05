Apple vuole assicurarsi la prima produzione di chip di 2 nm di TSMC

(Di martedì 21 maggio 2024) Il direttore operation disarebbe stato ricevuto negli scorsi giorni dal presidente di: obiettivoil primo lotto di capacità didia 2nm per i nuovi processoripensati per l'intelligenza artificiale....

Samsung porta a lanciare i chip a 3nm, ma è molto in ritardo rispetto ad Apple - Samsung porta a lanciare i chip a 3nm, ma è molto in ritardo rispetto ad apple - Samsung Electronics si prepara a sfidare il dominio di apple nel mercato degli smartphone con la produzione in serie dei suoi processori Exynos a 3nm nella seconda metà del 2024. Questa mossa mette so ... ispazio

Jeff William, direttore operativo di Apple, vola a Taiwan per assicurarsi i chip a 2 nm - Jeff William, direttore operativo di apple, vola a Taiwan per assicurarsi i chip a 2 nm - Il Chief Operating Officer di apple, Jeff Williams, ha recentemente visitato Taiwan per assicurarsi la fornitura dei futuri chip a 2 nm di TSMC, come riportato da Economic Daily News.Advertising Duran ... ispazio

Apple: a Taiwan per assicurarsi i chip da 2 nm - apple: a Taiwan per assicurarsi i chip da 2 nm - Jeff Williams, direttore operativo di apple, si è recato stato a Taiwan per assicurarsi la fornitura dei prossimi chip da 2 nm di TSMC, andando pertanto a confermare le informazioni a tal riguardo che ... punto-informatico