Ap denuncia Israele di censura su Gaza

Firenze, protesta choc contro Israele: stella di David e minaccia sulla porta di un professore - Firenze, protesta choc contro israele: stella di David e minaccia sulla porta di un professore - È stata scoperta questa mattina, sulla porta della stanza di un docente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di ... iltempo

Il procuratore della Corte penale internazionale: "Arrestate Netanyahu, Gallant e i leader di Hamas" - Il procuratore della Corte penale internazionale: "Arrestate Netanyahu, Gallant e i leader di Hamas" - Il ministro Tajani: "L'Italia si è astenuta sul voto Onu per il riconoscimento della Palestina perché è alla guida del G7" "L'Italia si è astenuta sul voto Onu per il riconoscimento della Palestina p ... msn

Rete Bergamo per la Palestina: “Amnesia selettiva, l’antisionismo non è antisemitismo” - Rete Bergamo per la Palestina: “Amnesia selettiva, l’antisionismo non è antisemitismo” - La Rete Bergamo per la Palestina sull'incontro dell'Associazione Italia israele Bergamo in cui si denunciava il "clima di paura" in città. bergamonews