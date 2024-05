Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 21 maggio 2024 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Ernesto viene mandato via dal Programma dopo l’arrivo di alcune segnalazioni su di lui. Dopo le polemiche, Sabrina e Fabio fanno pace! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne , al centro dell’attenzione c’è stato Ernesto che è stato Cacciato dal Programma dopo alcune segnalazioni. Polemiche poi per Asmaa e Cristiano! Uomini e Donne , Puntata di Oggi : segnalazioni su Ernesto , il cavaliere va via! La Puntata si apre con Ernesto ed Elisa seduti al centro dello studio. uominiedonnenews

Uomini e Donne anticipazioni oggi: Daniele e Gaia coppia del momento! oggi, lunedì 20 maggio 2024, va in onda una nuova puntata del celebre programma televisivo “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è fissato per le 14:45 su Canale 5. Come sempre, lo show accorpa sia il Trono Classico che il Trono Over, offrendo un mix di emozioni, sorprese e colpi di scena per tutti gli spettatori.

