ANSA | accordo fra Fedez e Iovino - nessuna azione penale nei confronti del raper

(Di martedì 21 maggio 2024) “e Cristianohanno raggiunto untrttivo ovvero un contratto con il quale i due chiudono una lite in corso, o prevengono una lite futura facendosi reciproche concessioni, ndr in base al quale, tra l’altro, il personal trainer rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali neidel rapper“. È questo ciò che ha scrittoa poche ore dalla diffusione delle immagini della spedizione punitiva adove si riconosce secondo il Corriere, oltre, anche la sua guardia del corpo. La notizia riportata dasarebbe stata confermata da “fonti legali” in merito a un’anticipdiramata da Fabrizio Corona sul suo portale. “Dopo il pestaggio ai danni del personal ...

Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerebbe, da quanto si è appreso, a eventuali azioni penali nei confronti del rapper. A confermarlo alcune fonti legali all'Ansa in merito a quanto anticipato da Dillinger News, sito di... today

Fedez e Iovino avrebbero trovato un accordo: silenzio in cambio di soldi - Fedez e iovino avrebbero trovato un accordo: silenzio in cambio di soldi - Un accordo per far non presentare querela. Fedez e Cristiano iovino avrebbero raggiunto un'intesa transattiva in base alla quale il personal trainer rinuncerebbe, da quanto si è appreso, a eventuali ... milanotoday

Fedez, arriva l'accordo con Cristiano Iovino. E intanto Chiara chiama la suocera (per la gioia dei fan) - Fedez, arriva l'accordo con Cristiano iovino. E intanto Chiara chiama la suocera (per la gioia dei fan) - Il rapper avrebbe trovato un punto di intesa con il personal trainer aggredito. E la Ferragni, nel frattempo, si è riavvicinata a causa della salute dell'ex. libero

Fedez-Iovino, novità dopo la rissa: arriva l’accordo - Fedez-iovino, novità dopo la rissa: arriva l’accordo - Ci sono novità sul caso della rissa e del successivo pestaggio ai danni di Cristiano iovino che ha coinvolto anche Fedez. La vicenda che ha visto ... donnaglamour