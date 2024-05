Anora - la recensione | la sex - scalmanata ed emotiva rom-com di Sean Baker

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) Coney Island, e poi la fotografia controluce, le risate e il temperamento di Mikey Madison. Quello diè un altro grande film. La nostrada Cannes 77. Se il sogno americano è ormai morto,lascia la provincia centrando invece il cuore degli Stati Uniti d'America: New York City. Un cuore però avulso, lontano dalla verità geografica e umana degli USA, e invece più vicino all'immaginazione, all'aspettativa, all'utopia. Appunto, più vicino al cinema. Niente Fifth Avenue, ma le palazzine basse di Brooklyn, tra Jamaica e Coney Island, ultimo baluardo di una gentrificazione ormai inarrestabile. Un netto cambio (anzi, un ritorno), per un autore che conferma e rafforza la sua visione indipendente, legata tanto alle immagini quanto alle parole. In questo senso, ...