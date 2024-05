Anna Sablich trascinatrice nello scudettino di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) "L’ho sempre saputo che era una bambina speciale". Ha il cuore gonfio di gioia Nicola Morelli, che ha visto crescerenei Bees di cui è presidente, per tre anni capitano della squadra maschile di cui è sempre stata la leader naturale, riconosciuta da tutti gli altri per le sue qualità tecniche e caratteriali. Domenica la giovanissima cestista pesarese (classe 2009) si è appuntata sul petto lo scudetto Under 15, conquistato con la Reyerche l’ha selezionata la scorsa estate portandola in laguna in una delle società con più tradizione nel basket femminile, insieme a Schio e Costa Masnaga, una delle realtà cheaveva considerato per il grande salto, optando poi per. E il destino gli ha messo davanti proprio quest’ultima società nella finale per il titolo: ...