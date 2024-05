Angelina Mango - arrestato il suo stalker 49enne Trasferito in una clinica psichiatrica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024)e la madre sono state perseguitate per mesi da un uomo che è statoe portato in unadel servizio ospedaliero. Era finito agli arresti domiciliari a febbraio scorso, dopo la denuncia della cantante, presentata in provincia di Milano. “Da febbraio scorso all’uomo era stato vietato comunicare con qualsiasi mezzo con le vittime. – riporta Il Resto del carlino – E, invece, lui imperterrito aveva proseguito, anche dai domiciliari, a inviare loro raccomandate e messaggi”. Dopo un’indagine e diversi elementi raccolti dalla procura di Milano, il gip del tribunale di Milano ha deciso di applicare misure più restrittive e in seguito di sottoporre il 50enne da valutazioni sulla sua salute mentale. Pare che per il momento losi trovi nel ...