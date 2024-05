Andreas Muller e Veronica Peparini nel mirino degli hater | lui sbotta

Abbiamo seguito con entusiasmo la storia di Veronica Peparini e Andreas Muller : i due sono diventati genitori due mesi fa di due gemelle. La loro storia d’amore nasce in occasione del programma di Maria de Filippi “Amici“. La gravidanze dell’insegnante di Amici pare essere stata un’occasione in cui i fan si sono scatenati in opinioni contro o a favore. metropolitanmagazine

Andreas Muller è stato di nuovo criticato sui social per la sua relazione con Veronica Peparini , che l'ha da poco reso padre di due figlie. "Stanno insieme solo per gossip, hanno fatto un figlio così campano con le ospitate televisive", ha scritto un hater al ballerino. Il diretto interessato questa volta ha voluto risponde re: "Ma lo sapete quante persone potete ferire?". fanpage

Andreas Muller è stato “accusato” di essere un gay represso e di avere una relazione con Veronica Peparini , oggi madre delle sue due figlie, solamente per soldi. Perché? Veronica Peparini e Andreas stanno insieme da ormai 7 anni e si sono conosciuti proprio all’interno della scuola di Amici: lei era una professoressa e lui un alunno. In merito alla loro storia, Muller ha detto : “Non abbiamo una data precisa di anniversario. donnapop

