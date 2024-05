Andreas Muller è un gay represso - lo sanno tutt - sta con Veronica Peparini per soldi | ecco chi l’ha detto e la reazione del ballerino

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 21 maggio 2024)è stato “accusato” di essere un gaye di avere una relazione con, oggi madre delle sue due figlie, solamente per. Perché?stanno insieme da ormai 7 anni e si sono conosciuti proprio all’interno della scuola di Amici: lei era una professoressa e lui un alunno. In merito alla loro storia,ha: “Non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”.è già mamma di Daniele e ...