Ancora temporali e venti di burrasca in Emilia Romagna | nuova allerta meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Bologna. 21 maggio 2024 – Dopo i nubifragi che hanno colpito l’, in particolare gli allagamenti in provincia di Bologna e Modena, c’è massima attenzione per il maltempo che può colpirein regione. Prosegue infatti l’emanata ieri: oggi la Protezione civile e Arpae hanno diramato un nuovo bollettino che prefigura condizionirologiche avverse anche per la giornata di mercoledì 22 maggio: previstie vento forte.: in quali zone Arpae e Protezione civile hanno emanato un’arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara, un’gialla per piene dei fiumi nelle province di ...