Ancora pioggia e temporali - le regioni con l' allerta rossa | Evitate spostamenti non necessari

Le Previsioni meteo segnalano ancora maltempo sull’Italia. Il terzo fine settimana di maggio , quello che va da venerdì 17 a domenica 19, è sì caratterizzato da un anticiclone, che però non sarà abbastanza forte da riuscire ad allontanare del tutto pioggia e temporali . Venerdì 17 maggio sarà allerta rossa in Veneto , arancione in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. thesocialpost

(Adnkronos) – "Sono ore drammatiche per il Veneto, colpito da intense piogge e inondazioni". Il governatore Luca Zaia non usa mezzi termini per definire in un post su Facebook la situazione nella Regione, flagellata dal Maltempo. La Protezione civile del Veneto ha diramato uno stato di allarme 'rosso' valido fino alle 14 di oggi in […] L'articolo Maltempo Veneto, temporali e allagamenti: allerta rossa anche oggi.

