Amici 2023 condotto dalla solita Maria De Filippi si è concluso con una spettacolare finale che ha visto emergere talenti straordinari. Oltre alla gloria e alla visibilità, i finalisti hanno ricevuto premi considerevoli in gettoni d’oro. Vediamo nel dettaglio quanto hanno guadagnato i quattro finalisti di Amici . Sarah Toscano ha trionfato come vincitrice assoluta. tuttivip

Kickboxer morto a 51 anni, malore improvviso per Antonio Gerace dopo l'allenamento. L'addio: «Quante battaglie insieme amico mio» - Kickboxer morto a 51 anni, malore improvviso per Antonio Gerace dopo l'allenamento. L'addio: «Quante battaglie insieme amico mio» - Un atleta di 51 anni di kick boxing è morto dopo aver accusato un malore ieri in una palestra di Vigevano (Pavia). Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza ... leggo

Amici 23, quanti follower hanno guadagnato i finalisti dopo la finale - amici 23, quanti follower hanno guadagnato i finalisti dopo la finale - Andiamo a scoprire quanti follower hanno guadagnato sui social i sei finalisti dopo la finale di amici 23: ecco chi è il più seguito ... novella2000

Amici, Andreas Muller sbotta furioso sui social e chiede aiuto a Le Iene: ecco cosa è successo - amici, Andreas Muller sbotta furioso sui social e chiede aiuto a Le Iene: ecco cosa è successo - L'ex ballerino professionista di amici, Andreas Muller, chiede aiuto a Nicolò De Devitiis de Le Iene: "Vogliamo andare a cercare i leoni da tastiera e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia" ... comingsoon