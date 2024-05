Amici 23 - Marisol Castellanos svela | Ritornare come professionista? Mi piacerebbe perché avrei la possibilità di migliorare ancora | INTERVISTA

Ad un soffio dalla vittoria che poi è andata alla cantante Sarah, alla fine ha vinto la categoria danza e si è aggiudicata il Premio della Critica di “Amici di Maria De Filippi”. Il bilancio della ballerina Marisol – neo 18enne di Biella dove vive con la mamma e il papà, originario di Cuba – è in positivo e non solo per la sua esperienza profesisonale dentro “Amici di Maria De Filippi”, ma anche sul versante sentimentale con il rapporto di amore e di stime con il cantante Pertit.

ilfattoquotidiano