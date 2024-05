Amaro ma non troppo

(Di martedì 21 maggio 2024) Nell’antichità gli infusi di alcol ed erbe sono rimasti a lungo utilizzati solo come farmaco per curare le malattie. Solo nel 1737 i monaci della Certosa di Voiron, in Francia, idearono la Chartreuse, il primo liquoredella storia. Un prodotto che, così concepito, è andato a colmare un mercato e fascia di consumatori che non ha conosciuto particolare crisi nel tempo e anzi, ha dato vita a un vero e proprio rituale conviviale che unisce l’intero Paese. Per lungo tempo ogni famiglia ha custodito la propria ricetta di, elaborata utilizzando ingredienti autoctoni e solo nell’Ottocento gli amari del Bel Paese hanno inaugurato una nuova fase della loro storia che, pur senza rinunciare alla loro unicità, ha portato a un’apertura verso la produzione industriale e un ampliamento del loro utilizzo. Sono nati così marchi storici che ancora oggi rappresentano l’eccellenza italiana nel comparto, come Fernet-Branca (1845),Ramazzotti (1848),Averna (1859),Montenegro (1885),Lucano (1894) e Vecchiodel Capo (1915).

