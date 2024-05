Altavilla - tentato furto a banca centrale | indagini in corso

Tentativo di furto presso la sede della BCC Magna Grecia di Altavilla Silentina in località Cerrelli - Tentativo di furto presso la sede della BCC Magna Grecia di altavilla Silentina in località Cerrelli - Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I ladri hanno abbandonato per terra persino le attrezzature usate per scassinare la porta e rompere il vetro della porta d’emergenza della banca che sono ... infocilento

