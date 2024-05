Allenatore Milan - la società ha sciolo le riserve | ecco il prescelto per la prossima stagione

Italiano, Toro addio: ha l'accordo con la sua nuova squadra - Italiano, Toro addio: ha l'accordo con la sua nuova squadra - E porta con sé anche il prossimo allenatore. Secondo Il Mattino infatti Vincenzo Italiano ... Italiano si è da tempo detto pronto all'avventura Napoli già da qualche settimana, non ha riserve da ... torinogranata

Nuovo allenatore Milan, il prescelto per la panchina rossonera della prossima stagione: è Paulo Fonseca. C’è l’indizio - Nuovo allenatore Milan, il prescelto per la panchina rossonera della prossima stagione: è Paulo Fonseca. C’è l’indizio - Nuovo allenatore Milan, il prescelto per la panchina rossonera della prossima stagione: è Paulo Fonseca. C’è l’indizio Come riferito da Sport Mediaset, il Milan ha sciolto le riserve per quanto riguar ... milannews24

Avanza forte la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli - Avanza forte la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli - ForzAzzurri.net - Italiano in pole per la panchina del Napoli Avanza forte la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli, come riportato ... forzazzurri