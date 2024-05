Allagamenti ed inondazioni in Emilia Romagna | video

Allerta meteo in Veneto: rischio di nuove inondazioni - Allerta meteo in Veneto: rischio di nuove inondazioni - Dopo le recenti piogge, i terreni della regione del Veneto sono ancora saturi d'acqua e i fiumi non hanno ancora smaltito le piene. Di fronte a un nuovo bollettino meteo preoccupante, l'allerta è mass ... informazione

Emergenza Meteo in Emilia-Romagna: Inondazioni e Istituti Scolastici Sospesi - Emergenza Meteo in Emilia-Romagna: inondazioni e Istituti Scolastici Sospesi - Il maltempo ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, causando esondazioni in Valsamoggia, Bazzano e Monteveglio. Le forti piogge del tardo pomeriggio del 20 maggio hanno ingrossato il torrente Samoggia, ... informazione

Inondazioni e interruzioni di servizi in Emilia-Romagna: Nubifragio colpisce Modena, Bologna e dintorni - inondazioni e interruzioni di servizi in Emilia-Romagna: Nubifragio colpisce Modena, Bologna e dintorni - Un intenso temporale pomeridiano si è abbattuto sulle province di Modena e Bologna, causando una serie di problemi e richiedendo decine di interventi da parte ... occhioche