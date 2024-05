Alfa annuncia nuove date per il suo Summer Tour 2024

(Di martedì 21 maggio 2024)delledel suoestivo, partito lo scorso fine settimana e che proseguirà fino a settembre Partito il nuovoestivo diche prende il nome dal suo ultimo lavoro uscito a febbraio. L’album, composto da dieci canzoni, contiene Vai! (certificato discodi platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival., con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell’Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di ...

Holden ha annuncia to l'instore tour del suo prossimo EP Joseph , che sarà presentato, in tour , invece, il prossimo novembre.Continua a leggere fanpage

Il finalista di Amici di Maria De Filippi Holden annuncia il suo primo tour nei club , previsto per l’autunno, ecco le date e le info sui biglietti È un debutto live importante quello di Holden il prossimo autunno con il suo Holden tour 2024 , undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei più conosciuti club nelle principali città italiane con già due doppie date a Roma e a Milano. spettacolo.eu

