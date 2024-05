Alex Gibbs vince la partita più importante - intervento perfettamente riuscito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Perugia, 21 maggio 2024 – «Già le diciamo che dovrà restare un paio di giorni in terapia intensiva ed in coma farmacologico». E se i due giorni diventano tre ore? E se non hai bisogno di ossigeno e dopo due giorni i drenaggi sono solo un lontano ricordo?. Tutto possibile se ti chiami. Uno che in campo di battaglie ne ha vinte tante ma mai avrebbe pensato di giocare lapiù complicata in sala operatoria, a 40 anni, rischiando la vita come fatto praticamente ogni volta che, fin da piccolo, ha dato un calcio a quel pallone che è stato compagno di un’intera esistenza. Il bomber, arrivato in serie A e in Coppa Uefa con la maglia del Parma, per poi vestire quella del Gubbio e segnare gol a raffica tra i dilettanti, in giro per l’Umbria, due anni fa è stato costretto a fermarsi. Non perché non ce la facesse più. Anzi. ...