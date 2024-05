(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 –. È la decisione di, a 8 giorni dalla sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidiofiglia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022. “Sta, è distrutta”, ha detto il suo avvocatoPontenani, spiegando che già ieri ha preso la decisione dire il digiuno neldi San Vittore: “Non fa altro che piangere”. Già subito dopo la sentenza dello scorso 13 maggio,avrebbe detto al suo avvocato di voler “spegnersi” come la piccola Diana. La perizia psichiatrica Durante il processo partediscussione si è ...

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere , a Milano. La donna, 39 anni, condannata all’ergastolo per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, abbandonata una settimana in casa nel luglio 2022 e morta di stenti, ha smesso di alimentarsi da almeno 24 ore. “Non ho più voglia di vivere” , ha dichiarato.Leggi anche: Malore in carcere per Alessia Pifferi dopo la condanna all’ergastolo. thesocialpost

Alessia Pifferi , condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, ha iniziato uno sciopero della fame in carcere a Milano.Continua a leggere fanpage

Alessia Pifferi inizia lo sciopero della fame in carcere, il legale: “Sta malissimo” - alessia pifferi inizia lo sciopero della fame in carcere, il legale: “Sta malissimo” - La donna si trova a San Vittore, dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. Subito dopo la sentenza aveva detto che voleva “spegnersi” ... ilgiorno

Alessia Pifferi in sciopero della fame in carcere dopo l'ergastolo: «Non ho più voglia di vivere», preoccupazioni sulla sua salute - alessia pifferi in sciopero della fame in carcere dopo l'ergastolo: «Non ho più voglia di vivere», preoccupazioni sulla sua salute - alessia pifferi, la mamma 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlioletta Diana, ha iniziato lo sciopero della fame. La donna è detenuta nel carcere di San Vittore e ... ilmessaggero

"Non voglio più vivere", Alessia Pifferi inizia lo sciopero della fame - "Non voglio più vivere", alessia pifferi inizia lo sciopero della fame - Dopo la condanna all'ergastolo, la 38enne avrebbe deciso di iniziare lo sciopero della fame. Non starebbe mangiando da 24 ore ... ilgiornale