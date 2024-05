Alessia Pifferi in sciopero della fame in carcere | Non ho più voglia di vivere

(Di martedì 21 maggio 2024)ha iniziato loin, a Milano. La donna, 39 anni, condannata all’ergastolo per l’omicidio volontario pluriaggravatofiglia Diana, abbandonata una settimana in casa nel luglio 2022 e morta di stenti, ha smesso di alimentarsi da almeno 24 ore. “Non ho piùdi”, ha dichiarato.Leggi anche: Malore inperdopo la condanna all’ergastolo. La legale: “Vuole spegnersi”Leggi anche: Diana morta di stenti, il legale di: “Evidente che non volesse uccidere” L’avvocato Pontenani: “Sto aspettando nuova documentazione per l’appello” Il caso di ...

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere a Milano. La donna, 39 anni, è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato di sua figlia Diana (18 mesi), lasciata da sola in casa per una settimana nel luglio 2022 e morta di stenti. Pifferi ha cominciato... today

Alessia Pifferi , condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, ha iniziato uno sciopero della fame in carcere a Milano.Continua a leggere fanpage

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame: “Non ho più voglia di vivere” - Alessia pifferi ha iniziato lo sciopero della fame: “Non ho più voglia di vivere” - Alessia pifferi, la donna di 38 anni recentemente condannata all'ergastolo per l'omicidio della sua figlioletta Diana, ha iniziato uno sciopero della fame. Detenuta nel carcere di San Vittore, pifferi ... baritalianews

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere: “Non ho più voglia di vivere” - Alessia pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere: “Non ho più voglia di vivere” - Alessia pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, ha iniziato uno sciopero della fame in carcere a ... fanpage

Alessia Pifferi in sciopero della fame dopo l'ergastolo: «Non ho più voglia di vivere» - Alessia pifferi in sciopero della fame dopo l'ergastolo: «Non ho più voglia di vivere» - Alessia pifferi, la mamma 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlioletta Diana, ha iniziato lo sciopero della fame. La donna è detenuta nel carcere di San Vittore e a otto giorni ... leggo