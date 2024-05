Alessandro Profumo riparte dal settore del venture capital

(Di martedì 21 maggio 2024) Una nuova sfida manageriale attendedopo le esperienze come a.d. di UniCredit, Leonardo e MPS. Il banchiere ha deciso di dedicarsi aled è stato recentemente nominato presidente dell’advisory board di Rialtos, iniziativa nata nel 2022 ad opera di Stefano Quintarelli e Simone Brunozzi. Come riportato da Milano Finanza, il fondo Rialto 1 Euveca, focalizzato sulle tecnologie di trasformazione digitale B2B, è gestito da AVM Gestioni SGR, che fa capo ad AVM Associati guidata da Giovanna Dossena. Nel team del fondo, oltre a Quintarelli e Brunozzi, figurano Giovanni Baldassarri, Ash Fontana e Lorenzo Manes. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

