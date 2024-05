Alessandro Cattelan sull’assenza di Fedez a Da vicino nessuno è normale | Vi racconto questo per evitare ricostruzioni varie Ecco cos’è successo

(Di martedì 21 maggio 2024) Non si fa che parlare ormai delle condizioni di salute die del frame che circola ormai del famoso pestaggio ai danni di Iovino. Ma ieriha voluto raccontare, durante la prima puntata dello show di Rai 2 “Da”, come sono andate le cose e del perché poinon abbia partecipato al programma. “Sulla sua presenza ci sono state– ha detto-. Siamo partiti da poco, avete visto l’atmosfera che vogliamo regalarvi. È un programma in cui il pubblico è protagonista. Non è un programma di interviste. Cavolo proprio l’unica volta in cui avrei potuto avere lo scoop per i fatti che stanno accadendo. Una volta ricevuto l’ok dall’ospite perfetto, è ...

