Alessandra Celentano - Intervista esclusiva all’insegnante di Amici | Marisol ha lavorato molto sull’espressività Abusi nella danza? E’ un mondo abbastanza pulito

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 21 maggio 2024) Ad “” si è conquistata una cattiva fama.ormai per tutti è l’insegnante cattiva, severa e anche str***a ( questo lo dice lei, noi non ci saremmo mai permessi). Un’insegnante che però è rimasta coerente con se stessa senza aver paura di risparmiare anche delle critiche feroci nei confronti di giovani talenti passatiscuola diè esigente, diretta, schietta e forse sono queste le qualità che l’hanno resa un personaggio così amato e allo stesso tempo temuto dalle nuove generazioni. Di recente, l’insegnante diha esordito in libreria con il libro “Chiamatemi maestra” nel quale ha ripercorso la sua carriera di ballerina, dagli esordi al successo con ...