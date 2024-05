Modena, 30 aprile 2024 – Estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comunemente noto come " Caporalato ". Sono questi i gravissimi reati contestati ad un gruppo di pakistani residenti tra Carpi , Piacenza, Mantova e Brescia destinatari di due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Modena a seguito di una maxi indagine condotta dalla Digos della questura di Modena con la collaborazione del Commissariato di Carpi e coordinata dalla procura. ilrestodelcarlino

“Ak-47 Carpi”: in manette il braccio armato della gang. Era ricercato pestaggi e minacce - “ak-47 carpi”: in manette il braccio armato della gang. Era ricercato pestaggi e minacce - Gli uomini della Digos di Modena erano però già sulle sue tracce. Così è finito in manette il braccio armato di una dei clan interni degli “ak-47 di carpi”, la gang che da anni terrorizza e sfrutta i ... bologna.repubblica

Banda AK-47 Carpi, arrestato uomo che si occupava di spedizioni punitive e pestaggi - Banda ak-47 carpi, arrestato uomo che si occupava di spedizioni punitive e pestaggi - Il componente del gruppo è indagato in concorso per minacce aggravate e per aver preso parte alla violenta rissa avvenuta a carpi nella notte del 23 aprile 2022 ... sulpanaro

AK-47 CARPI, PRESO IL “PICCHIATORE” DEL SODALIZIO CRIMINALE - ak-47 carpi, PRESO IL “PICCHIATORE” DEL SODALIZIO CRIMINALE - Nella giornata di lunedì 20 maggio 2024, la Digos di Modena coordinata da questa Procura della Repubblica, all’esito di un’incessante attività di ricerca, ha dato esecuzione all’ordinanza di misura ca ... tvqui