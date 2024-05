Ai Act - c’è l’approvazione | è la prima legge sull’Intelligenza artificiale

Un'ondata di ottimismo pervade l'Italia riguardo al futuro del lavoro, nonostante l'avvento dell'intelligenza artificiale . È quanto emerge da un SONDAGGIO condotto dall'Istituto Piepoli per il Festival del Lavoro, in corso a Firenze. L'articolo La maggioranza degli italiani chiede corsi di formazione sull’intelligenza artificiale : “Alleggerirà i compiti più gravosi , ma servono regole”. orizzontescuola

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di Legge per l’introduzione di disposizioni e per la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali.

