Aggressione sul Firenze-Viareggio - il capotreno chiama la polizia | ubriaco denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Pistoia, 21 maggio 2024 – Per un'a bordo di un treno, ladi Pistoia haun cittadino nigeriano. Gli agenti sono intervenuti, a seguito di una richiesta pervenuta tramite il 112 da parte deldi un convoglio regionale sulla tratta, per una lite in corso: un cittadino nigeriano era stato aggredito da un suo connazionale per futili motivi. La vittima, con evidenti segni sul volto per la colluttazione subita, è stata medicata da un equipaggio del 118, senza però voler essere trasportata al pronto soccorso per ulteriori cure necessarie e senza voler, nonostante l'invito del personale dellaintervenuto, presentare denuncia. Il responsabile dell'(regolare sul territorio nazionale) ...