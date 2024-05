AEW | In scadenza il contratto di Mark Henry Flebili le possibilità di rinnovo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 21 maggio 2024) Grazie al report sempre puntuale di Fightful, è stato rivelato che ildicon la AEW è prossimo alla. Secondo il noto sito, infatti, fine maggio è il termine fissato dall’attuale accordo tra l’ex WWE e la promotion di Tony Khan, con(al momento)dida ambo le parti. Il World Strongest Man, che ha sempre spinto per ladi un ultimo incontro, ha ricoperto diversi ruoli backstage e non in AEW, commentando anche Rampage e fungendo spesso come producer di diversi show e match. Staremo a vedere se un nuovo accordo verrà siglato nei prossimi giorni o se si può realmente ipotizzare un suo ritorno, magari, in WWE per entrare a far parte della Hall of Fame.