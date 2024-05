AEW | Cambio di data per All Out - spostato di una settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 21 maggio 2024) Ogni federazione ha il suo evento principale, la sua Wrestlemania. La AEW ha due eventi del genere che si susseguono di una, All In ed All Out. La casa del primo evento sta diventando Wembley, la seconda è Chicago. Nella giornata di oggi è stato comunicato pero’ uno storico cambiamento, ovvero il secondo evento è statodi una. Ecco le motivazioni. Le motivazioni Stando a Sean Ross Sapp, le continue lamentele dei fan hanno portato a questo cambiamento, in quanto le due date risultano essere troppo vicine tra esse. Lo show si disputerà quindi di sabato 7 anzichè di domenica proprio prima dell’inizio della stagione della NFL. Collision e Rampage saranno registrate di Venerdi. Lo show avrà luogo nella NOW Arena, a pochi chilometri da Chicago.