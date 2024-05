Adeguamento sismico luoghi di culto - 2,7 milioni per il Sannio Matera | Grande attenzione del MiC per le nostre aree

Arezzo, 2 maggio 2024 – Lavori al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro . L’argomento è stato affrontato nel corso della recente seduta del consiglio comunale,dietro interrogazione presentata dal gruppo “Pd – In Comune”. “L’impegno che stiamo portando avanti sulle strutture sportive cittadine” ha risposto l’amministrazione “riguarda anche il palasport , dopo la completa sistemazione della palestra Collodi, il rifacimento totale dell’Antistadio, i lavori di efficientamento energetico al Bocciodromo e allo Stadio, i lavori in corso per la ristrutturazione totale della palestra Buonarroti. lanazione

È stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori per l’Adeguamento sismico della scuola ’don Aldo Mei’ di Bozzano. Sul tavolo c’è un milione di euro per gli interventi sull’edificio, la cui copertura economica è in parte garantita da risorse a bilancio e in parte da fondi per la prevenzione del rischio sismico stanziati della Regione con un bando a cui il Comune ha partecipato ottenendo le risorse previste.

