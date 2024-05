Addio al Cagliari e al calcio | Claudio Ranieri - dopo l' ultima impresa cala il sipario

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex anche del Napoli, lascerà non solo la panchina sarda, ma il calcio. Manca ancora l’ufficialità, ma dalle sue ultime dichiarazioni lo si capisce. Lo scrive il portale Fantacalcio.it che esordisce: “Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”: con queste parole risalenti allo scorso agosto, Claudio Ranieri aveva annunciato il suo imminente addio al calcio.

