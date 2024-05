Addio a Schnellinger - leggenda del Milan e della Germania

È morto a 85 anni Karl-Heinz Schnellinger, terzino del Milan famoso per la spaccata con la quale portò l’Italia ai supplementari nella finale del mondiale di Messico ’70, prima del gol del 4-3 con cui Rivera ci portò in finale contro il Brasile di Pelé. Nato il 31 Marzo 1939 a Düren, in Germania, nella Renania Settentrionale, Schnellinger è stato un grande difensore di fascia sinistra, prima nell’SG Düren 99, poi nel Colonia: a 19 anni era già titolare in nazionale tedesca, prese parte ai mondiali del ’58 e del ’62, prima di venire in Italia "perché in Germania guadagnavo solo 24 marchi".

