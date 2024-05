Addio a Karl-Heinz Schnellinger - la Milano rossonera piange per la morte di Volkswagen

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Il Milan perde un mito: è morto a, a 85 anni, dove viveva. Il biondo difensore tedesco era malato da tempo. Con la maglia della Germania Ovest è stato protagonista negli anni Sessanta e Settanta ma con quellaha conquistato il conquistabile. La sua carriera sportiva è legata fortemente all'Italia, dove ha giocato con le maglie di Roma, Mantova e a lungo quella del Milan. E’ ricordato soprattutto per il gol dell'1-1 realizzato al 90° nella semifinale della Coppa del Mondo del 1970 a Città del Messico proprio contro la nazionale italiana. La sua rete regalò ai tedeschi i supplementari di quella che è stata definita una delle partite più belle della storia del calcio: l'incontrò finì 4-3 per gli Azzurri che evitarono i ...

Karl-Heinz Schnellinger , il grande giocatore della Roma, Milan e della Nazionale tedesca degli anni ’60 e ’70, si è spento all’età di 85 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Era malato da tempo, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del calcio, dove è ricordato come uno dei difensori più forti della sua generazione. Pensi a Schnellinger e ti viene in mente sicuramente il grande Milan di fine anni ’60, ma più ancora una partita indimenticabile di quelle che hanno fatto la storia del calcio: Italia-Germania (allora Ovest) 4-3, semifinale dei Mondiali di Messico ’70. thesocialpost

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger , roccioso difensore tedesco, tra gli ‘eroi’ dell’Azteca nella semifinale di Coppa del Mondo Italia-Germania 4-3 nel 1970. Proprio in quella leggendaria partita Schnellinger siglò allo scadere il gol dell’1-1 che costrinse le due nazionali ai supplementari. l’ex difensore aveva 85 anni e legò la sua carriera all’Italia: militò nel Mantova, nella Roma (con cui vinse una Coppa Italia) e nel Milan , dove restò ininterrottamente per nove stagioni dal 1965 al 1974, vincendo lo scudetto, la coppa dei Campioni, la coppa Intercontinentale, due coppe delle Coppe e tre coppe Italia. sportface

