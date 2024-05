Accusati di essere vicini a Zagaria - assolti Antonio e Nicola Diana

(Di martedì 21 maggio 2024) Santa Maria Capua Vetere. Assoluzione con formula piena – “il fatto non sussiste” – per i fratelli, figli di Mario, vittima innocente della criminalità organizzata, sotto processo a Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il tribunale, presieduto dal presidente Luciana Crisci, ha messo la parola fine a una lunga odissea giudiziaria, durata ben cinque anni, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. I fratellifurono arrestati il 15 gennaio 2019 e le loro aziende vennero sequestrate. “Nonostante la Cassazione avesse annullato questi provvedimenti cautelari – spiegano gli avvocati Claudio Botti e Carlo De Stavola, difensori dei fratelli– gli imprenditori sono stati ...

