Accostato al Napoli | Si ritira dal calcio - l’annuncio a sorpresa

101 milioni di euro . A Napoli è stato è stato centrato il 6 al Superenalotto . Il vincitore si porta a casa un montepremi di ben 101.511.953,21 euro . Si tratta del primo sei di questo 2024. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo , ex V ilgiornaleditalia

Un annuncio che si attendeva. Il ceco Jiri Lehecka non sarà al via degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. Il ceco, ritiratosi nel corso della semifinale del Masters1000 di Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime, non è riuscito a recuperare dal problema fisico sofferto nel corso dell’incontro. Di conseguenza, il forfait per il torneo del Foro Italico era abbastanza scontato.

oasport