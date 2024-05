Accordo Fedez-Cristiano Iovino - il personal trainer non lo querela dopo il caso del pestaggio a Milano

(Di martedì 21 maggio 2024) Con un, firmato alla presenza dei loro legali,mettono un punto fermo neldelavvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando ildei vip venne aggredito in via Traiano, a, da un gruppo di 8-9 persone. Tra queste ci sarebbe stato anche il rapper, con il quale, tra l’altro,avrebbe avuto un’accesa lite, poi...

«Con i soldi si sistema tutto: con quelli degli accordi tra avvocati la fedina penale, con quelli della beneficenza la reputazione. Anche se la vedo dura nel futuro». Selvaggia Lucarelli liquida così la notizia dell’ accordo raggiunto tra Fedez e Cristiano Iovino attraverso il quale il personal trainer rinuncia a qualsivoglia azione penale nei confronti del rapper per la vicenda del pestaggio di gruppo dopo una lite in discoteca. open.online

Selvaggia Lucarelli stronca Fedez sul caso Iovino: “Paga la vittima. Che schifezza” - Selvaggia Lucarelli stronca Fedez sul caso iovino: “Paga la vittima. Che schifezza” - Dopo le voci di un presunto accordo tra Fedez e iovino per il caso rissa e pestaggio, Selvaggia Lucarelli tuona contro il rapper. Nuovo capitolo del caso Fedez–iovino. Pare che i due abbiano trovato ... donnaglamour

Fedez, dal sorriso beffardo e il “non c’ero” all’accordo con Iovino: come è cambiata la versione del rapper - Fedez, dal sorriso beffardo e il “non c’ero” all’accordo con iovino: come è cambiata la versione del rapper - Il 34enne, dopo aver smentito la sua partecipazione al raid punitivo, avrebbe trovato un accordo economico con il personal trainer dei vip per evitare cause ... ilgiorno

RUMORS OF THE DAY: Cattelan festeggia, Fedez patteggia, Britney ci ricasca - RUMORS OF THE DAY: Cattelan festeggia, Fedez patteggia, Britney ci ricasca - Ecco le ultime news di oggi 21 maggio, nel mondo dello spettacolo: Cattelan festeggia, Fedez patteggia e Pier Silvio persevera ... rumors