Accoltellato nel corso fra la gente | ventenne grave a Grosseto

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Pomeriggio di terrore a. Unè statoed èdopo una lite con un’altra persona. E’ accaduto intorno alle 17.45 all’imbocco diCarducci, la via dello shopping cittadino in pieno centro. Momenti di concitazione per la. La lite e l’accoltellamento sono avvenuti proprio in mezzo ai passanti, nei pressi dei tavolini di un bar. Il ragazzo, dopo aver ricevuto il fendente, è crollato a terra mentre l’altro si è dileguato. Immediato l’allarme della, in diversi hanno chiamato il 118. Intervenuto con un’ambulanza della Misericordia del capoluogo maremmano oltre ai carabinieri. Che si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore.

