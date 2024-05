Accademia Bernardi - podio tricolore con Poli

(Di martedì 21 maggio 2024) Incoraggiare i bambini a praticare la scherma può avere effetti positivi a 360 gradi sul loro sviluppo fisico, mentale, ed emotivo. La scherma offre un ambiente ricco di opportunità per crescere, imparare e prosperare. Durante gli allenamenti e le competizioni, presso l’Ferrara, i giovani schermidori incontrano coetanei con interessi simili, imparano a lavorare in squadra e sviluppano un forte senso di appartenenza a una comunità. Inoltre, la scherma promuove l’inclusione, essendo uno sport accessibile a tutti, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal background culturale. Nelle prime due settimane di maggio a Riccione si svolge la consueta gara nazionale per i ragazzi under 14, coronamento finale delle attività di preparazione schermistica per i giovani atleti. Nello spirito del sodalizio estense, la partecipazione è stata ...

La giusta via per la serenità familiare: l'esempio francese nell'uso degli schermi per i bambini - La giusta via per la serenità familiare: l'esempio francese nell'uso degli schermi per i bambini - Nessuno schermo, nemmeno la TV, per bambini sotto i 3 anni; dai 3 ai 6 anni, TV e tablet solo con la supervisione di un adulto e senza connessione internet; ... huffingtonpost

FONDAZIONE ISENI E FEDERAZIONE SCHERMA: NASCE UNA COLLABORAZIONE... OLIMPICA - FONDAZIONE ISENI E FEDERAZIONE scherma: NASCE UNA COLLABORAZIONE... OLIMPICA - Sono grandi amici del ciclismo - tanti i corridori e membri del gruppo che si affidano alle loro cure - ma si preparano a vivere un sogno olimpico al fianco della Federazione Italiana scherma. Gli Ist ... tuttobiciweb

Rossana Pasquino si conferma nuovamente campionessa italiana - Rossana Pasquino si conferma nuovamente campionessa italiana - Colpisce ancora. Lascia sempre la sua firma. Non passa mai inosservata. Una furia travolgente in pedana. Il suo un sorriso fantastico. Dal trono d’Europa al tetto d’Italia. Vette ... ilmattino