Accademia A scuola di calcio da Francesco Lunardini

(Di martedì 21 maggio 2024) Da settembre parte la nuova attività didell’di tecnica ‘Skills’. Unadi tecnica individuale per giovani calciatori di ogni età e livello, fondata nel 2018 da, ex calciatore professionista di serie A e B (Parma e Rimini), nonché maestro di tecnica professionista. A sei anni dalle inizio delle attività individualiSkills, laimplementerà le proprie proposte d’allenamento con le attività pre-Pro, "senza andare a snaturare la propria filosofia, rimanendo comunque nell’ambito del perfezionamento tecnico", spiega. Queste due nuove proposte ...

