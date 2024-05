A Zhang l’Inter è costata quasi 800 milioni Repubblica

Steven Zhang potrebbe tentare per l’ultima volta oggi di tenere l’Inter. La sensazione sulla storia però è proprio un’altra, lo dice il Corriere dello Sport in maniera chiara. CHIARIMENTI – Il countdown è agli sgoccioli, dopo la mezzanotte di oggi Steven Zhang e Suning abbandoneranno la nave nerazzurra. Ci sarà un ultimo tentativo di tenere l’Inter, ma disperato e quasi senza speranze. inter-news

Suning vs Oaktree, scontro totale. Nuova imperdibile puntata con il format Inter NOS di Inter-News.it! L’appuntamento fisso in video, ogni lunedì alle 18, con la nostra Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi. Oggi una puntata particolarmente speciale in compagnia non solo del Direttore Responsabile, ma anche di un altro special guest d’eccezione per fare il punto su Zhang e il futuro del club.

inter-news