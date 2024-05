A Napoli il Soroptimist compie 70 anni L’appello di Coppola | E’ ora che i circoli aprano le porte alle donne

(Di martedì 21 maggio 2024) di Mariolina* Gentile Direttore, sabato 18 maggio al Tennisgrazie all’ospitalità del presidente Riccardo Villari si è tenuto un convegno”, Sport & Parità” per celebrare in maniera concreta il settantesimo di Fondazione del clubInternational (Maggio 1954) all’interno di tre giorni di festeggiamenti, alla presenza di centocinquanta socie arrivate da tutta Italia. L’ obiettivo era di divulgare la carta etica dello Sport sottoscritta con Assist a tutti i comuni campani grazie ad un accordo regionale Coni /Anci/clube club Caserta, carta già firmata dai sindaci Manfredi e Marino, primo accordo su base regionale per raggiungere le piccolissime comunità e incidere sui territori.Olimpiadi ...

Erano il terrore di turisti e cittadini che frequentavano la stazione Cavour della Linea 2 della metro politana di Napoli . Una banda di rapinatori e borseggiatori è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione Stella e dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania. Napoli , rapinavano donne e anziani nella metro Cavour : sgominata la banda Sono […] L'articolo Napoli , rapinavano donne e anziani nella metro Cavour : sgominata la banda sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Donne e Circoli : a ognuno le sue regole. Ma la polemica tra le signore napoletane sta montando. Se da Roma a Londra i sodalizi più esclusivi hanno cambiato lo statuto per accogliere le donne. .. ilmattino

Il 17 maggio , giorno della sua morte, si festeggia San Pasquale Baylon , protettore dei cuochi e dei pasticceri. A Napoli , da tradizione, le donne si riferiscono al Santo per trovare marito : c'è anche una preghiera, in tal senso, a lui dedicata.Continua a leggere fanpage

MUSICA - "Racconti d'Estate", Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra star di Sanremo, a Coperchia (SA) venerdì 24 maggio - MUSICA - "Racconti d'Estate", Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra star di Sanremo, a Coperchia (SA) venerdì 24 maggio - All’orizzonte una nuova calda stagione e quindi, come accade da tre anni, anche una nuova edizione, la terza, di Racconti d’estate, l’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in co ... napolimagazine

Festival del Cinema di Cannes 2024, oggi è il giorno di Parthenope di Paolo Sorrentino - Festival del Cinema di Cannes 2024, oggi è il giorno di Parthenope di Paolo Sorrentino - napoli, e i volti dell’amore – tutti quegli amori veri, inutili, e indicibili. La perfetta estate di Capri, la spensieratezza della giovinezza. Che finisce in un’imboscata. E poi tutti gli altri – i ... tg24.sky

Investita da una motocicletta a Napoli: 32enne muore in ospedale dopo sei giorni di agonia - Investita da una motocicletta a napoli: 32enne muore in ospedale dopo sei giorni di agonia - Investita da una motocicletta a napoli: 32enne muore in ospedale dopo sei giorni di agonia. La vittima si chiama Yang Xiaohua ... unita