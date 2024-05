22 maggio - Giornata mondiale della biodiversità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Sul pianeta Terra vivono 8 miliardi di persone: questo traguardo, per molti versi impressionante, è stato raggiunto a novembre del 2023 e per quanto possa sembrare d’impatto rappresenta soltanto una minima parte (per non dire infinitesimale)varietà che il mondo naturale terrestre può offrire. Si pensi a proposito che, secondo le stime degli scienziati, si ipotizza che sul nostro pianeta (tra piante e animali) convivano pacificamente dai 3 ai 30 milioni di specie. Moltiplicate questi numeri per ogni singolo esemplare esistente e raggiungerete numeri difficili anche soltanto da immaginare. Eppure basta una specie, quella umana, nemmeno la più numerosa, a mettere a rischio tutte le altre. Ecco perché alla luce di quanto evidenziato fino a questo punto risulta importante più che mai ricordare ogni anno unaInternazionale ...