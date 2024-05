21 MAGGIO - NATURA 2000 DAY

(Di martedì 21 maggio 2024) Oggi la Giornata europea dedicata a rete. Tanti gli eventi organizzati dalla Lipu nell’ambito del Life A-MarParma, 212024. Diciannove appuntamenti in 15 siti della rete, da Veneto alla Sicilia, per un totale di 10 regioni coinvolte. E’ il programma di eventi organizzato dalla Lipu nell’ambito del

Roma, 15 mar. (askanews) – Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato selezionato come finalista al Premio European Natura 2000 promosso dalla Commissione Europea che celebra l’eccellenza nella gestione dei siti Natura 2000 attraverso Cinque categorie: Conservazione del territorio, Conservazione marina, Comunicazione, Lavorare insieme per la Natura , Cooperazione transfrontaliera, valorizzando le storie di successo più significative nella conservazione della straordinaria biodiversità europea. ildenaro

Pinete ravennati protagoniste di un incontro organizzato da Delegazione Fai di Ravenna e Slow Food alla Casa Matha il 22 maggio - Pinete ravennati protagoniste di un incontro organizzato da Delegazione Fai di Ravenna e Slow Food alla Casa Matha il 22 maggio - E poi cosa è Rete natura 2000, l’habitat, la flora e la fauna, e, infine, quali comportamenti adottare nella fruizione di questi ambienti naturali. Al termine, sarà dedicato uno spazio a delle ... ravennanotizie

