21 maggio 2017 | la Juventus si laurea Campione d’Italia per la sesta volta consecutiva VIDEO

dopo aver mangiato un pezzo di formaggio lavorato con latte crudo a Trento, un Bimbo di 4 anni è finito in coma. Il piccolo Mattia Maestri oggi ha 11 anni e si trova in stato vegetativo irreversibile. Il padre: "La nostra vita è un incubo, la pediatra non volle visitarlo ma la colpa è principalmente del caseificio"Continua a leggere

Mattia Maestri oggi ha oggi 11 anni: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, per aver mangiato del formaggio di latte crudo. La dottoressa che non lo visitò è stata rinviata a giudizio. Il padre: «Ora spero nella condanna»Mattia Maestri oggi ha oggi 11 anni: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, per aver mangiato del formaggio di latte crudo. La dottoressa che non lo visitò è stata rinviata a giudizio.

