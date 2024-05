160 Scosse in 24 Ore ai Campi Flegrei | Rientro a Casa dopo la Notte in Strada

dopo la notte di forti scosse ai Campi Flegrei, con le persone che si sono riversate in strada, scegliendo spesso di dormire in auto, continuano le evacuazioni per precauzione di alcuni edifici sia pubblici che privati. dopo lo sgombero di 39 famiglie dalle loro abitazioni e l’annuncio delle scuole chiuse sarà Evacuato anche il carcere femminile di Pozzuoli, con all’interno 140 detenute.

Le 140 detenute del carcere femminile di Pozzuoli saranno tutte evacuate a seguito delle scosse di terremoto che hanno colpito l'area nella serata di ieri. A renderlo noto è Lucia Castellano, provveditore delle carceri della Campania, che ha spiegato come il provvedimento sia stato preso per motivi precauzionali. Le scosse sismiche di ieri sera hanno causato danni alla struttura del carcere, e gli accertamenti sono ancora in corso per determinarne l'entità.

