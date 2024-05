Zhang attinge al jolly Oaktree si prepara a entrare – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)è pronto a sub: l’Inter a breve potrebbe passare nelle mani del fondo.intanto prova il tutto per tutto, scrive Tuttosport.– Mancano solo 48 ore, poientrerà a pieno regime nel mondo Inter e allo stesso tempo, Suning perderà il club. Nel frattempo Stevensta cercando ogni aiuto possibile con lo stesso fondo per provare ad avere una proroga e vendere il club lui stesso facendo un’uscita più onorevole. Durante la festa di ieri dello scudetto, il giovane presidente si è emozionato quando una parte di stadio ha lanciato uno striscione con “grazie Steven”, ripercorrendo poi la sua bacheca. Sfumato però l’accordo con Pimco, Suning sta lavorando con il governo cinese per trovare una soluzione conveniente e giocarsi così un grande ...