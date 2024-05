Zes unica - sbloccati i fondi per investire nelle regioni del Sud | incentivi per 1,8 miliardi

(Di lunedì 20 maggio 2024) C’è voluto più tempo del previsto, ma alla fine dal governo c’è il via libera al credito d’imposta destinato alle imprese che investono nella Zona economica specialedel Mezzogiorno. Tale intervento, del valore di 1,8di euro, è stato approvato con il decreto Sud lo scorso settembre ma a causa di un lungo iter amministrativo è stato ufficializzato solo ora. Le imprese interessate avranno tempo dal 12 giugno al 12 luglio per comre all’agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024, nonché quelle programmate entro il prossimo 15 novembre, termine ultimo per accedere all’incentivo. Un successivo provvedimento delle Entrate stabilirà il modello di comzione. Lebeneficiarie Le Zone Economiche Speciali (Zes) sono aree caratterizzate da una ...

Swisscom (società di Telecomunicazioni attiva in Italia con Fastweb) è in trattativa avanzata con Vodafone per l'acquisto della filiale Italia na del gruppo, con l'obiettivo di fonderla con Fastweb. Anche se i termini dell'operazione devono ancora ...

