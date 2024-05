Zanetti | Inter - tanta strada da fare insieme! E poi tanto da vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il vicepresidentesi fa portavoce degli obiettivi dell’campione d’Italia, che adesso dovrà alzare l’asticella per nuovi successi.? Sempre da Castello Sforzesco, Javier, dopo le parole di Marotta e Inzaghi, ha continuato sulla falsa riga dei due dirigenti dell’: «C’èdada. In questi ragazzi c’è senso di appartenenza. Tutti hanno dato il loro contributo, per questo abbiamo vinto». Il vicepresidente nerazzurro non ha dubbi e con le sue parole, riprese da Sport Mediaset, sprona squadra e società.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...