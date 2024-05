Zanetti e Baresi sul palco dell’Inclusion Day di Sky per Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “L’inclusione è importantissima e dare la possibilità di vivere e far sentire il sentimento di una partita di calcio è una cosa grandiosa, che facciamo volentieri“. Così il vicepresidente dell’Javierdaldell’evento Inclusion Day di Sky al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, a proposito del progetto ‘San Siro per tutti’ che consente di far vivere le emozioni di una partita di calcio anche alle persone non vedenti e ipovedenti attraverso una audiodescrizione. “Attraverso il calcio si possono fare tante cose positive e dobbiamo trasmettere questi valori, comeda sempre siamo attenti e vogliamo continuare a trasmetterli. Perché non solo il calcio, ma il mondo può migliorare per renderci unici“, ha aggiunto. Presente anche la leggenda delFranco ...