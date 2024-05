WTA Rabat 2024 - risultati 20 maggio | agli ottavi Laura Siegemun - eliminata Tatjana Maria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Prosegue il primo turno del Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis: in casa Italia il bilancio odierno parla di due vittorie ed una sconfitta nel torneo di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Marocco. Le vittorie portano la firma di Camilla Rosatello, che piega in tre set la resistenza della cinese Yue Yuan, battuta con lo score di 7-6 1-6 6-4, e di Elisabetta Cocciaretto, che elimina la padrona di casa marocchina Yasmine Kabbaj, sconfitta col punteggio di 6-3 6-4, mentre l’altra cinese Xiyu Wang batte Nuria Brancaccio per 7-6 7-5. La cinese Zhuoxuan Bai elimina la statunitense Kayla Day con lo score di 6-3 7-6, mentre l’argentina Nadia Podoroska supera la tedescaper 6-2 6-4, infine l’altra teutonica...